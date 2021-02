Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o Portimonense, falando em particular das boas exibições de Feddal e Adán:

«O Feddal não é surpresa para nós, pode ser surpresa para muita gente, para nós não. A grande surpresa pode ser o feitio dele e aí tivemos uma grande sorte. Não controlamos o feitio dos reforços e tivemos muita sorte, ele tem muito empenho, muita entrega.

De resto é um jogador que apanhou avançados muito bons na Liga Espanhola, cresceu muito com eles e pode dar muito ao Sporting tanto na esquerda da defesa, como pode dar muito no meio. Não nos surpreendeu no talento, surpreendeu-nos no feitio.

O Adán é um jogador que tem uma escola muito grande, jogou nos melhores clubes do mundo. Eu, o Tiago e o Vital acreditamos muito no Max, mas acreditamos também que o Max vai crescer muito com o Adán. Já ganhou duas vezes o prémio de melhor guarda-redes do mês na equipa que sofre menos remates, sinal de que está muito concentrado.

E isso porque está habituado a defender em clubes como o Real Madrid, em que está se calhar 90 minutos sem fazer uma defesa e nos descontos é chamado a intervir. Para além disso, tem também um excelente feitio e vai ajudar muito o Max e o André Paulo.»