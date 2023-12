O Sporting venceu o Portimonense, no último jogo da 15ª jornada, que é também o último jogo de 2023 no campeonato português. Um triunfo por 2-1 que lhe permitiu reaasumir a liderança da Liga, com mais um ponto do que o Benfica.

Veja a ficha de jogo e o relato ao minuto

Gyokeres abriu o marcador aos 59 minutos, mas Filipe Relvas empatou dez minutos depois, num lance em que, curiosamente, ganhou a Gyokeres nas alturas. Aos 80 minutos, Paulinho fez o 2-1 final.