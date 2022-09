A FIGURA: Pedro Gonçalves

É ele a figura maior deste jogo. Ruben Amorim entregou-lhe a tarefa de segurar o meio-campo do Sporting ao lado de Morita e o internacional português não se fez de rogado. Com bola apresentou a qualidade do costume e sem ela nunca se escondeu do jogo. Mas foi na segunda parte, quando subiu para zonas adiantadas no terreno, que Pote soltou o craque que há em si. Fez o 3-0 de cabeça e fez uma bela assistência para o 4-0 de Nuno Santos.

O MOMENTO: Trincão: o bis da tranquilidade, minuto 41

A quatro minutos do intervalo, o Portimonense perdeu a bola em zona proibida e o talento leonino fez o resto. Edwards deu em Rochinha e o extremo assistiu Trincão para o 2-0, que deu outra tranquilidade aos homens de Ruben Amorim.

OUTROS DESTAQUES

TRINCÃO

Estreou-se a marcar de leão ao peito no Estádio de Alvalade e não fez a coisa por menos, com dose dupla. Ainda não consegue estar ligado ao jogo durante os 90 minutos, mas nota-se que está a crescer de semana para semana. Combinou bem com os colegas do ataque e foi clínico na hora de atirar à baliza. De resto, só um corte sensacional de Pedrão o impediu de acabar a tarde com um hat-trick.

EDWARDS

Está em grande forma, o extremo inglês. Sempre com o seu drible curto, vai melhorando na tomada de decisão e com isso, claro, consegue causar mais estragos na defesa adversária. Desequilibrou várias vezes no ataque e foi fundamental no 2-0, com o passe para Rochinha.

PORRO

Nem começou o jogo a titular, mas Pedro Porro ainda foi a tempo de provar porque é que tem sido ele e mais dez – quando as lesões deixam – no Sporting nos últimos anos. Entrou aquando da lesão de Neto e rapidamente tomou conta do flanco direito dos leões. Coroou a exibição com a assistência para o golo de Pedro Gonçalves.

OSEKE

Não foi pelo guarda-redes que o Portimonense saiu esta tarde goleado do Estádio de Alvalade. Não teve culpa em nenhum dos golos sofridos e ainda foi competente na resposta às ameaças de que foi alvo. Além disso, arriscou também com a bola nos pés, num belo drible sobre Paulinho na segunda parte.