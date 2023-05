Pote, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória em Vizela (2-1), na última jornada da Liga:

«[Jogo difícil, mas o Sporting soube puxar dos galões] É sempre importante deixar uma boa última imagem. Esta época não foi das melhores, tanto para mim, como para a equipa. Tentámos, tivemos momentos em que facilitámos, mas o importante foi hoje, o que faltava era jogar com orgulho, tínhamos de ganhar por ganhar, nem subíamos nem descíamos, mas isto é importante. Mesmo nos treinos, em todos os exercícios, temos de ganhar, é esse o espírito que temos de ter.

[Nestes jogos, por vezes, as equipas desligam. Sentiam que deviam algo aos adeptos?] Deixar uma palavra de agradecimento para eles, acompanharam-nos sempre durante o ano. Foram, sem dúvida, o 12.º jogador. Para o ano contamos com eles na máxima força e espero que nós também acompanhemos o valor que temos nos nossos adeptos.

[O que podem prometer para a próxima época?] O que podemos prometer em todas as temporadas é trabalho, decidir melhor, caprichar no passe, na receção, quando tivermos de finalizar as jogadas, finalizar da melhor maneira. Sabemos que vão haver jogos como este em que temos de ganhar por 1-0 ou 2-1 e não ficarmos frustrados por não jogar um futebol tão ofensivo e atrativo. Às vezes, é assim, vemos grandes equipas a jogarem mais atrás, a atacarem duas vezes e a serem campeãs ou chegaram a finais de Champions. O importante é vencer, temos de ir com essa mentalidade para o próximo campeonato.

[A época torna-se mais desgastante quando as coisas não correm bem?] Claro que sim. Faz parte, temos de saber lidar com isso. Este último jogo foi jogar com o nosso orgulho, jogar pelo amor à camisola. É isso que temos de deixar em campo.»