Pedro Gonçalves bisou na receção ao Tondela e subiu ao segundo lugar da lista dos melhores marcadores da Liga, a qual é liderada pelo brasileiro Thiago Santana, do Santa Clara, que já marcou por seis vezes.

Pedro Gonçalves tem cinco golos e divide o segundo lugar com o Rodrigo Pinho, ponta de lança do Marítimo, à frente dos benfiquistas Luca Waldschmidt e Seferovic, e de Rúben Lameiras, do Famalicão.

6 golos:

Thiago Santana (Santa Clara), Brasil

5 Golos:

Rodrigo Pinho (Marítimo), Brasil

Pedro Gonçalves (Sporting), Portugal



4 Golos:

Luca Waldschmidt (Benfica), Alemanha

Haris Seferovic (Benfica), Suíça

Rúben Lameiras (Famalicão), Portugal

3 golos:

Sérgio Oliveira (FC Porto), Portugal

Samuel Lino (Gil Vicente), Brasil

Brayan Riascos (Nacional), Colômbia