Jeremiah St. Juste comentou pela primeira vez o interesse do PSV.

Convidado especial no programa «Supergaande», o defesa do Sporting foi alvo de um pequeno questionário, onde tinha de dar respostas curtas, perante as perguntas de um dos apresentadores.

Questionado sobre um interesse do Ajax, St. Juste preferiu não comentar, mas perante a mesma pergunta, face ao PSV, o central neerlandês afirmou que «é um bom clube».

Estas declarações surgem numa altura em que a imprensa do país garante (este domingo) que o jogador deixou de ser prioridade na formação de Eindhoven, perante o valor que os leões estão a pedir para libertar o atleta de 27 anos.

Na última época, St. Juste apontou um golo em 20 jogos pelo Sporting e fez por isso parte do plantel que ergueu o troféu de campeão nacional.

Veja aqui as declarações de St. Juste: