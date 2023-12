O Sporting chegou a acordo com o Leixões para a contratação de Rafael Silva, defesa-central brasileiro de 20 anos.

O jovem futebolista já fez inclusive exames médicos e não será opção para o jogo deste sábado com o FC Porto no Estádio do Dragão, a contar para a Taça da Liga.

Segundo avançou o Record e o Maisfutebol está também em condições de confirmar, o acordo foi acertado a troco de 700 mil euros por 90 por cento do passe, faltando ainda o «preto no branco»: a assinatura entre todas as partes. O jovem jogador prepara-se para um vínculo até 2028.

Rafael Silva, que tem também nacionalidade italiana, chegou ao Leixões no início desta época: somou 14 jogos, 13 como titular.

Nesta altura, Sebastián Coates e St. Juste estão lesionados, enquanto Ousmane Diomande deverá rumar ao CAN no início de janeiro e desfalcar o Sporting por tempo indeterminado.