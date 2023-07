O Sporting está a negociar o empréstimo de Rochinha para o Al-Markhiya SC, do Qatar, sabe o Maisfutebol.

O extremo de 28 anos não entra nas contas de Ruben Amorim – não integrou sequer os trabalhos de pré-época dos leões –, e nesta altura está muito próximo de ingressar no futebol qatari.

No Al-Markhiya, Rochinha será colega de equipa de João Teixeira, antigo médio do Desp. Chaves formado no Benfica. Yusupha, ex-Boavista, e Naby Sarr, defesa que passou também pelo Sporting em 2014/15, também integram o plantel orientado por Abdullah Mubarak.

Na época passada, a equipa de Doha ficou no sétimo lugar do campeonato qatari.

Contratado há um ano ao Vitória de Guimarães, Rochinha nunca conseguiu afirmar-se na equipa de Amorim: somou apenas um golo e duas assistências em 20 jogos. Está agora a caminho da terceira experiência no estrangeiro, depois de já ter jogado no Standard Liège e no Bolton.