Devido à covid-19, que veio suspender o mundo do desporto, Rúben Amorim tem apenas um jogo como treinador do Sporting, ainda assim, apesar de ter menos de uma semana de contacto direto com o plantel, as primeiras ideias transmitidas ao grupo de trabalho foram bem recebidas por parte dos jogadores.

Quem o diz é Rodrigo Battaglia. «Ele tem um espírito positivo e uma atitude que contagia. Isso é muito importante para os jogadores. Quando voltarmos ao trabalho, vamos pegar nas ideias que tem e levá-la para dentro do campo», confessou ao jornal dos leões.

Battaglia também falou sobre a mensagem que Rúben Amorim transmitiu, de forma a tentar motivar o plantel. «Disse-nos que estamos num grande clube e que temos de vencer mas que para ganhar temos de ganhar. O que nos disse foi positivo, principalmente porque tínhamos perdido em Famalicão e todos nós estávamos tristes porque queríamos ter vencido e não conseguimos. Ele acredita em nós e isso é o mais importante. Cabe-nos trabalhar e seguir em frente»