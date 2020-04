O Sporting exerceu a opção de renovar com Ristovski por mais dois anos. O vínculo do lateral macedónio terminava no final desta temporada, mas a SAD leonina tinha uma alínea no contrato que lhe permitia estendê-lo por mais dois anos e foi isso que fez. Ristovski fica assim ligado ao Sporting até 30 de junho de 2022.

O lateral assinou pelo Sporting em 2017, por empréstimo dos sérvios do Rijeka. No final dessa época, o Sporting podia acionar a cláusula de ficar com o jogador por mais dois anos (com uma cláusula por mais dois). Ora esses dois anos termiram em junho de 2020 e o a SAD leonina já acionou a cláusula para manter o jogador até 30 de junho 2020.