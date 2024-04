Ruben Amorim deixou uma mensagem sentida, em nome do plante e do clube, dirigida a Rui Duarte, treinador do Sp. Braga que perdeu o filho mais velho de forma súbita e inesperada.

«Antes de mais, em nome do Sporting e da equipa, quero mandar um abraço ao Rui Duarte pelo que está certamente a passar. É a pior coisa na vida de alguém. A maior parte de nós somos pais e acho que é claro para todos que é a pior coisa que pode passar na vida, portanto, um grande abraço e que tenha força para seguir em frente», destacou o treinador dos leões na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira com o Famalicão.