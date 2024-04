Viktor Gyökeres está há quatro jogos sem marcar, mas Ruben Amorim não está preocupado, uma vez que nesse mesmo período, o Sporting marcou dez golos, alguns deles com o contributo decisivo do avançado sueco.

Na última jornada, ficou bem evidente a frustração de Gyökeres quando atirou à trave e a bola só entrou depois de bater nas costas do guarda-redes do Gil Vicente. Ruben Amorim, em conferência de imprensa, na antevisão do jogo em atraso com o Famalicão, considera que essa frustração não é propriamente negativa, pelo contrário.

«Em relação ao Viktor, faço o mesmo que faço com todos os jogadores. Tento perceber o momento de cada um e vou dando, não de forma muito formal, mas vou dando algumas dicas. Algumas conversas muito informais. A única coisa que acho que o Viktor tem de fazer é aproveitar mais o momento. Ele já fez uma época fantástica, não precisa de estar tão stressado com os golos», começou por enunciar.

O treinador gosta de ver o avançado com fome de golos, mas defende que Gyökeres devia aproveitar mais o momento. «Isto tem a ver com a exigência que ele tem também nele. Depois as pessoas todas à volta dele estão sempre à espera que ele marque três golos por jogo. Quando não marca, ele sente um bocadinho, mas acho que isso é uma coisa boa, revela muita fome. Acredito que se ele aproveitar mais o jogo em si, esquecer o resto e aproveitar o jogo, a bola vem ter com ele, vai bater nele e entra na baliza. Acho que é palpável que ele quer marcar golos, portanto tem de aproveitar o jogo», acrescentou.

A verdade é que nesse período de jejum do sueco, os leões marcaram dez golos, numa clara demonstração que a equipa não está assim tão dependente de apenas um jogador. «Digo o mesmo que dizia na altura em que o Viktor marcava muitos golos. Sempre disse que a equipa não dependia só do Viktor. Agora mantenho a minha ideia, fazemos golos mesmo assim porque o Viktor dá coisas à equipa, estica a equipa, prende, no mínimo, dois jogadores, e isso ajuda a equipa a marcar golos», comentou.

Amorim defende, assim, que, mesmo sem marcar golos, Gyökeres continua a ter uma influência enorme sobre a equipa. «Tem a mesma influência. Numa fase em que marcava muito, achei que os outros têm um peso muito grande naquilo que a equipa faz, agora digo o mesmo, mesmo com o Viktor não marcando. A forma de jogar dele permite-nos marcar mais golos do que no passado. A equipa não está dependente dele, mas precisa muito dele e é muito diferente com ele, e marca mais golos com ele», referiu ainda.

Quanto à possibilidade de levar Gyökeres se deixar o Sporting no final da época, Amorim deu uma resposta curta. «Já falei o que tinha a falar sobre o meu futuro», atirou.