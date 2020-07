Antes mesmo de começar a projetar o clássico, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting fez questão de deixar algumas propostas a propósito do falecimento de Ana Oliveira, a jovem basquetebolista leonina que faleceu recentemente após ter sido atropelada.

«Antes de mais, em nome do Sporting, queria enviar um abraço à família da atleta do Sporting, e agradecer a mensagem do treinador do FC Porto. É um momento muito difícil, não há palavras para confortar um pai e uma mãe», afirmou Rúben Amorim.

Poucas horas antes Sérgio Conceição tinha aproveitado a conferência de imprensa de lançamento do Clássico para enviar um abraço à família de Ana Oliveira, de apenas 16 anos, que deixou o Sporting de luto.