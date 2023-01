Youssef Chermiti estreou-se pela equipa principal do Sporting no dérbi com o Benfica e após o jogo Ruben Amorim prometeu que se o avançado de 18 anos renovasse, não ia ao mercado para contratar nenhum avançado.

Nesta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Vizela em Alvalade, o técnico dos leões explicou o que vê no jogador para que, como acredita, possa vir a afirmar-se no Sporting.

«É olhar para ele: é muito alto, mas tem capacidade de ir no espaço e é difícil encontrar as duas coisas. Depois, ele teve um crescimento muito rápido na sua altura até há pouco tempo. Sempre foi um jogador muito virtuoso. Apesar de olharmos para ele como um jogador com um metro e 90 e tal, é um jogador muito virtuoso. E ele pode conjugar isso tudo. Depois, trabalha muito. E isso é meio caminho andado para jogar no Sporting e em qualquer equipa, mas principalmente nas minhas equipas. Alguém que está sempre a correr e a pressionar está muito mais perto de jogar», referiu.

Amorim projetou ainda um bom futuro a Chermiti, considerando mesmo que pode vir a ser um avançado de seleção, mas pediu tempo e paciência, até porque ele e outros estão agora a chegar a um patamar competitivo bem mais exigente. «Tudo nele diz que pode vir a ser um jogador de sucesso, mas é preciso ter calma, perceber que estamos a apostar em miúdos que não passaram pela II Liga [n.d.r.: Sporting B joga na Liga 3] e isso é um grande problema que temos e que estamos a tentar mudar. Tudo nele diz-me que pode vir a ser uma referência no Sporting e até mesmo no nosso país, no futuro, numa seleção.»

O treinador do Sporting abordou depois a manifestação de confiança dada ao jovem avançado na sala de imprensa do Estádio da Luz e diz que é isso que procura fazer com todos os jogadores em quem vê elevado potencial de crescimento, até porque sabe que outros clubes estão atentos a eles e que não lhes pode prometer o mesmo.

«Acreditamos muito neles. Há muita gente à volta deles e de certeza que os jogadores da formação são cobiçados por outros clubes. E nós não temos a capacidade de outros clubes. O que podemos dizer é: 'Vais ter o teu espaço, acreditamos muito em ti, e acreditamos de tal forma que não vamos buscar outro avançado. É a nossa forma forma de conquistar os jogadores de talento como o Chermiti, Rodrigo [Ribeiro] e etc. Eles têm de ter espaço, porque nós não temos capacidade financeira para combater alguns outros clubes que andam à volta deles e nós sabemos. É a nossa forma de ficar com os jogadores, é uma estratégia, digamos assim», rematou, dizendo acreditar que tanto Chermiti como Rodrigo Ribeiro podem ser a resposta para a ausência de golos nos avançados do leões, tendo estabelecido uma comparação com o contexto de um avançado do Sp. Braga. «O Vitinha também teve de aparecer assim e começou a marcar golos.»