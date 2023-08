O treinador do Sporting, Ruben Amorim, mostrou-se agradado com o planeamento da pré-temporada dos leões, assim como elogiou os movimentos no mercado de transferências.

O técnico leonino recusou ainda a ideia de que esta seja uma época de «all in» em Alvalade.

«Apostar tudo [esta época] é relativo. O facto de o Viktor [Gyökeres] ter custado tanto e poderá haver um jogador que pode custar um valor considerável, dá essa imagem. Não apostámos nada, entre as vendas e as compras ainda estamos abaixo dos 50 por cento. Estamos longe de estar a apostar tudo esta época. Apesar do quarto lugar na época passada, dissemos que não íamos mudar a forma de pensar e esta é a prova. No ano passado saiu Porro, Sarabia, Palhinha, Matheus Nunes, ou seja, houve mais mudanças do que este ano, apesar de terem saído o Rochinha, o Arthur Gomes… Dos titulares, saiu apenas o Ugarte e o Ugarte já estava pensado para sair desde janeiro. Isso deu-nos um planeamento melhor e fomos buscar apenas aqueles jogadores que achamos que são jovens para entrar no nosso projeto mas já têm alguma experiência para entrar – se corresponderem às expectativas – na equipa inicial», começou por dizer em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Entraram muitos miúdos e depende deles. Não diria que mudámos de estratégia, apenas definimos os alvos mais cedo e tivemos boas vendas, o que nos deu uma capacidade diferente para ir ao mercado. Não fizemos nada à pressa, essa é a grande diferença e notou-se bastante. Agora, é ganhar ao Vizela, senão tudo é indiferente. Acho que estamos no bom caminho», frisou.

Amorim garantiu ainda que o Sporting não vai vender mais nenhum jogador, isto apesar de ter recebido ofertas tentadoras nas últimas semanas.

«Não estou preocupado com tirarem-me o tapete, foi uma fase diferente. Não estamos no mesmo momento e já houve propostas muito altas por outros jogadores e eles não foram vendidos. O nosso mercado de vendas está feito, isso é com o [Hugo] Viana e o presidente. Mas foi o que eles me disseram e eu acredito. Chamem-me ingénuo, mas acredito que vai ser assim», sublinhou.

O treinador do Sporting elogiou ainda a forma como Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, tem gerido os negócios este verão.

«O Viana tem todo o mérito, a forma como tratou de tudo… jogadores – jogadores não, jogador – que tinha propostas de outros clubes quiseram vir para cá porque o Viana consegue vender bem o nosso projeto. Os jogadores, hoje em dia, são muito interessados. É difícil explicar a um jogador que tem a oportunidade de ir para a Premier League que vem para Portugal, uma Liga que não é tão conhecida e para o quarto classificado, mas o Viana conseguiu dar a volta a isso. Estou muito grato pelo trabalho dele. Não perdi horas de sono, perdia mais no ano passado que estavam a sair muitos jogadores. Tendo esta base, sinto-me mais confortável. É bom ver a chegada de jogadores nos quais acreditamos muito», concluiu.