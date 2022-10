O Sporting recebe esta terça-feira (20h00) o Eintracht Frankfurt, na 6.ª e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Os leões entram em campo na segunda posição, com sete pontos, num grupo em que todas as equipas têm hipóteses de apuramento: Tottenham tem oito, Eintracht sete e Marselha seis.

Ruben Amorim trocou vários jogadores para a visita ao Arouca, que terminou com um desaire (1-0), justificando as mudanças com o cansaço. Na conferência de imprensa, o técnico foi confrontado com os números do Benfica, que tem mais jogos realizados – 21 contra 17 – e continua a vencer na Liga, sem alterações significativas no onze.

«Isso quer dizer que tem melhor treinador e melhor preparação dos jogadores. Eu ainda não tenho essa capacidade. Se olharmos aos resultados, há uma clara diferença na qualidade dos treinadores», atirou o técnico do Sporting.

De resto, ao longo da conversa com os jornalistas, Ruben Amorim não levantou o véu sobre o seu futuro no clube leonino. «Sei que tenho muita confiança por parte da direção, mas num clube tão grande isso não é suficiente. Temos de ganhar, temos de passar esta eliminatória, cumprir este objetivo», frisou.

