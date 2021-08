Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória em Alvalade, sobre o Belenenses, por 2-0, explicando as alterações que fez no onze, com as saídas de Feddal e Jovane para as entradas de Neto e Nuno Santos:

«Estarmos a poupar jogadores agora quando não há jogos a meio da semana não vai influenciar em nada, ou seja, tirar-lhes carga agora não vai ajudá-los quando houver jogos a meio da semana. Não foi por aí.

Mas nessas semanas vamos precisar de todos e esta equipa vive da união que tem. A união só vem de uma maneira: com vitórias e toda a gente a sentir-se importante. Por isso quero que todos joguem.

Às vezes é injusto para quem sai. O Jovane foi decisivo em Braga, o Feddal saiu depois do melhor jogo que fez na época, mas sentiu um toque e falhou um treino. Nesta equipa é muito complicado ficar de fora um treino, porque depois é difícil recuperar o lugar. Já aconteceu jogadores falharem um treino e depois recuperarem, mas também acontece o contrário, que é falharem um treino e perderem o lugar.

O que ganhou a equipa com o Nuno Santos? O Jovane marcou um golo e fez uma assistência, é um jogador que joga muito mais por dentro, o Nuno Santos é muito mais vertical e, sabendo que o Belenenses joga com três centrais, quisemos sobrecarregar a direita do Belenenses.

Foi isso que aconteceu. A ligação Vinagre, Matheus, Nuno Santos funcionou muito bem. Mudando os jogadores muda-se completamente as características do jogo e por isso eles têm de estar sempre preparados. O Jovane é muito mais finalizador, um número 10, o Jovane joga mais pela esquerda, embora também finalize bem.»