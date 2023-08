Após a vitória sobre o Vizela, garantida com um golo em período de compensação, Pote partilhou críticas deixadas pelos adeptos do Sporting nas redes sociais. «Obrigado pelo apoio», escreveu o jogador leonino, de forma irónica.

Pedro Gonçalves renovou contrato entretanto, e até deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos pelo apoio, mas o treinador leonino foi questionado sobre a relação entre o jogador e a massa associativa.

«São situações diferentes, personalidades diferentes. O Pote gosta muito de brincar. Os jogadores têm agora contacto direto com os adeptos. Isso é muito diferente do meu tempo, onde não existe esse contacto. O Pote já sabe como são as coisas, para o bem e para o mal. Mas isso foi após o primeiro jogo, acho que já passou. Foi apenas uma brincadeira do Pote», reage Ruben Amorim, em antevisão ao jogo com o Casa Pia.