Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela para a Taça de Portugal:

[Hjulmand até bateu bolas paradas, algo raro para um jogador desta posição. É o médio defensivo mais completo que o Ruben já treinou?]

«Não diria que é o mais completo. É um jogador que tem características diferentes. O Palhinha joga na Premier League e poderá jogar num grande clube europeu e o Ugarte foi para o PSG. Têm características diferentes. Não consigo dizer qual é o melhor em si. Depende da equipa, da forma de jogar, do momento do jogo e dos colegas que jogam ao lado. Mas o Morten [Hjulmand], para a idade que tem, é um jogador muito maduro. E cresceu muito rápido. Teve muitos problemas na capacidade de deslocamento no início e adaptou-se muito rápido. Na temporização do jogo, acho que é melhor do que o Palhinha e o Ugarte. Noutras coisas o Ugarte e o Palhinha eram melhores.

Sobre bater as bolas paradas? É um problema que temos às vezes no campo e ele bate porque não temos muitos jogadores de pé direito e isso limita muito, porque eu acho que ele ainda não é um grande batedor e nota-se quando ele bate a bola. Cruza bem as bolas, até já tem duas assistências por cruzamentos, mas diria que ele não é mais completo ou deixa de ser por bater bolas paradas. Ele bate bolas paradas porque, se vocês olharem, quando bate ou não está lá o Pote ou não há mais ninguém de pé direito para bater.»