O Sporting desloca-se ao Estádio Cidade de Barcelos no domingo, para defrontar o Varzim na terceira eliminatória da Taça de Portugal, vindo de uma derrota caseira com o Marselha que atirou os leões da liderança do grupo D da Liga dos Campeões para o terceiro lugar, num encontro marcado pelas expulsões de Ricardo Esgaio e Pedro Gonçalves.

Os leões perderam esse jogo depois de uma vitória nos Açores, ante o Santa Clara, para a I Liga, que não deixou Amorim particularmente agradado pela prestação na segunda parte, num encontro que se seguiu à primeira das duas derrotas ante o Marselha, há 11 dias.

No lançamento do jogo da Taça, o primeiro dos leões na prova em 2022/23, Amorim reconheceu que «foi uma semana difícil» e também por «culpa» do Sporting e que «se calhar foi a semana mais complicada» enquanto técnico nos leões.

«Acho que foi uma semana difícil, porque primeiro com o Marselha nós chegamos aqui e dizemos que não conseguimos competir com o Marselha. A verdade é que passaram dois jogos e não sentimos nada, não sentimos nada, porque errámos e não conseguimos competir e isso cria frustração. Enquanto noutras derrotas nós tentámos e não conseguimos porque eles foram simplesmente bem melhores - e digo com o Ajax, com o City - acho que a forma de encarar é diferente», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Depois, entre estes dois jogos [com o Marselha], houve o jogo com o Santa Clara, que me deixou claramente irritado na segunda parte e diria que não foi a derrota mais difícil de gerir, porque é óbvio que não há muito para tirar do jogo em si, mas acho que foi uma semana difícil: Santa Clara por culpa nossa, os outros também por culpa nossa, mas situações diferentes. Não foi a derrota mais difícil, mas se calhar foi a semana mais complicada e acho que se notou no fim do jogo», concluiu.

O Varzim-Sporting joga-se a partir das 19 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.