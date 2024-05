Ruben Amorim fez a antevisão sobre a final da Taça de Portugal e voltou a ser questionado sobre uma possível saída do Sporting.

«Futuro? O título de amanhã não interfere com a minha decisão», afirmou o técnico na conferência de imprensa desta tarde, no Estádio do Jamor.

Abordando as palavras de Frederico Varandas, que anunciou na festa do título a continuidade do treinador por mais um ano, Amorim foi claro: «Não se alterou nada. Tenho contrato com o Sporting. O presidente é feliz com o treinador. Eu sou feliz aqui. Continua tudo igual.»

O Sporting defronta o FC Porto este domingo, na final da Taça de Portugal. O jogo tem início às 17h15 e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.