O treinador do Sporting, Ruben Amorim, sublinhou esta quinta-feira que «todos os jogadores estão dependentes do treinador», em resposta à questão sobre as declarações do empresário do avançado sueco Viktor Gyökeres.

Em entrevista ao jornal Record, publicada na quarta-feira, Hasan Çetinkaya disse que o futuro de Gyökeres «depende do que acontecer com Ruben Amorim» no Sporting, para lá de 2023/24.

«Todos os jogadores estão dependentes do treinador, porque se não treinarem bem, não jogam amanhã. E se não jogam amanhã, não jogam com o Famalicão. E se não treinarem bem, não jogam o próximo. Isso é uma certeza, não só o Viktor. O futuro de todos os jogadores e o futuro imediato depende do treinador e isso faz parte da dinâmica de uma equipa. Não vejo por aí, mas obviamente que queremos que os jogadores se foquem todos no jogo, daí eu ser claro sobre a minha situação. É muito clara e vai terminar agora o burburinho», disse Amorim, já depois de garantir que não houve «entrevista» nem «acordo» com qualquer clube, em resposta sobre o Liverpool.

