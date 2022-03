Treinador do Sporting, Ruben Amorim admitiu no final do 0-0 com o Manchester City, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que competir com uma equipa da qualidade do campeão inglês traz experiências diferentes aos jogadores. Na sala de imprensa, o técnico abordou ainda a estreia do adolescente Rodrigo Ribeiro, que entrou na segunda parte.

«O ritmo é totalmente diferente. Passamos muito tempo a defender e na nossa liga não. O Manchester City joga a este ritmo todos os fins de semana contra adversários muito fortes. Temos essa parte na Champions, mas depois temos outros jogos em que o nível não é o mesmo. Isto faz crescer os jogadores. Por isso, este jogo vale muito.

«Não disse nada de especial ao Rodrigo. Acho que é mais fácil irem aquecer sem perceberem nada, se vão entrar ou não. De repente chamamos o nome dele, damos indicações táticas e entra para o campo. Desejei boa estreia e nada mais do que isso.»