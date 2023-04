Ruben Amorim garante que não viu o Clássico, e acredita que a maior parte do plantel do Sporting também não. O técnico leonino admite que fala mais alto a frustração por estar longe da luta pelo título, e diz que aquilo que deve ter impacto negativo na sua equipa é o empate de Barcelos, e não a vitória do FC Porto sobre o Benfica.

«Acima de tudo precisamos de vencer o Casa Pia e manter a consistência. Temos de melhorar alguns aspetos que se arrastam há algum tempo, que é falhar muitos golos. O que falhámos foi a criação, foi mais o último passe. Pagámos caro isso. Temos de dar sumo ao nosso jogo. Não deixamos o Gil Vicente criar jogo», começou por dizer, em relação ao jogo de quarta-feira.

«A frustração não desaparece, é impossível desaparecer. Ontem toda a gente falava do Clássico, e eu nem vi o Clássico e nem quero saber, pois não estamos naquela luta. É impossível não ter frustração. É difícil passar, mas não nos impede de trabalhar e de estarmos confiantes no futuro. Mas só quem não quer vencer é que não está frustrado. Nota-se que ainda estou, mas vamos melhorar. É olhar em frente», acrescentou, na antevisão do jogo com o Casa Pia, deste domingo (18h).

Amorim tinha assumido que preferia uma vitória do Benfica, no sentido em que a derrota do FC Porto «dava jeito», na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Agora, depois do Clássico, o técnico leonino fez questão de sustentar essa análise.

«Até o meu filho de quatro anos consegue perceber que há uma equipa que tem mais pontos e outra está em segundo. Se essa perder nós apanhamos essa. Não é uma preferência clubística, é o ABC. Temos de ultrapassar essa equipa», explicou.

«Mas negativo tem de ser o empate em Barcelos. Se existir sempre esse sentimento, é bom sinal nas equipas grandes. Tivemos tudo para ganhar o jogo, e não ganhámos. Vínhamos de uma série muito boa, tivemos um ano difícil... Tudo podia acontecer no Clássico, e ainda há o Braga-Benfica, e nós fazemos as contas… Neste momento deixei de fazer contas. Temos de vencer os nossos jogos, é o ojetivo. O jogo de Barcelos teve um impacto negativo. O jogo de ontem [Clássico] não teve impacto nenhum. A maior parte dos jogadores não viu o Clássico. Tem de custar não estar nessa luta no fim do campeonato. O Clássico não vai ter impacto, o que tem de ter impacto é o empate em Barcelos», insistiu.