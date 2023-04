Ruben Amorim confirmou a ausência de Paulinho para o jogo frente ao Casa Pia, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

«O Paulinho ainda não treinou, nem sequer o vi no campo. Vejo com dificuldade o Paulinho voltar às opções. Temos de ir passo a passo», começou por afirmar o técnico do Sporting na conferência de imprensa que decorreu esta tarde em Alcochete, acrescentando ainda sobre o mesmo tema: «É um jogador que já esteve muitas vezes com lesões e não conseguiu jogar. Desta vez não está a conseguir. Quando o Paulinho conseguir treinar ele irá fazer um esforço enorme para jogar. Nesta fase, ele não está sequer a treinar connosco, portanto não sabemos quando estará.»

Chermiti tem sido a principal alternativa a Paulinho, mas Amorim não confirma a titularidade do jovem avançado.

«Se há coisa boa que tem, é a recuperação, pois é um miúdo de 19 anos. Fisicamente não se vai notar. Precisa de jogar para crescer, mas não estou a dizer que vai jogar. Temos de olhar para as características do jogo e ver, com o intuito de ganhar todos os jogos. É essa a gestão que temos de fazer. O ataque móvel é uma possibilidade, e o Youssef jogar é outra», respondeu o técnico.

Se antes o Sporting tinha problemas defensivos, agora está a ser difícil marcar golos. Essa foi a lacuna identificada após o empate em Barcelos, e esse foi o foco na preparação para o Casa Pia.

«O foco foi isso. Temos de usar o que estamos a fazer bem e o que estamos a fazer mal, e melhorar. Se olharmos para a época, não temos sido consistentes. Sofríamos muito golos no início, agora estamos há cinco jogos sem sofrer. Isso melhorámos. Continuamos a criar oportunidades, isso mantivemos ao longo da época, mas temos de fazer mais golos. Se temos a capacidade de não sofrer golos até ao minuto 90, temos de marcar um, pelo menos. Tenho a certeza que os jogadores sabem o que fazer. Temos de fazer com mais qualidade. Não temos o Paulinho, mas temos o Youssef e outros jogadores que podem jogar como avançado», insistiu.

«Jogar contra o Casa Pia é sempre difícil. Sofre poucos golos. Mas treinamos muitas horas com o nosso sistema, e nesse sentido é mais fácil a preparação. O sistema é idêntico, mas o Casa Pia pode apresentar-se com um 3x5x2, como fez na segunda parte em Alvalade. Preparámos tudo, e viemos de um resultado negativo, que custou muito à equipa, e isso é um bom sinal. Depois de várias vitórias, ter um empate num campo difícil, soube muito a derrota. Temos de melhorar. Bloquear o jogo, como fizemos, e nos momentos de decisão sermos melhores. Foi uma preparação normal, com foco nos aspetos de decisão perto da baliza adversária», resumiu o técnico leonino

«A nossa concentração defensiva é melhor, agora, mas também temos mais opções. O Lamba chegou a fazer alguns jogos na época passada, e o Marsà também. Mas não tivemos o Seba alguns jogos, e o Inácio também. Sentimos isso. Mas acima de tudo o culpado sou eu. Agora temos uma capacidade defensiva que não tivemos no início, porque entrámos um pouco em velocidade de cruzeiro. Não há nada melhor do que sentirmo-nos um pouco apertados para voltarmos aos índices normais de concentração. O Inácio jogava jogo após jogo, mesmo com Liga dos Campeões, e sentia alguma fadiga. Agora podemos descansar, estão mais frescos, e lutam por um lugar», defende o técnico leonino.

O Sporting joga fora, no Jamor, frente ao Casa Pia, este domingo a partir das 18 horas. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.