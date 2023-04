Héctor Bellerín está de regresso às opções de Ruben Amorim. O treinador do Sporting anunciou que o lateral espanhol está recuperado de lesão e convocado para a visita ao Casa Pia, deste domingo (18h).

«Vai ser convocado. Não sei se vai jogar. Está a voltar à competição. Voltou bem, mais forte, mais confiante. O departamento médico fez um excelente trabalho. Acho que chegou agora melhor aos treinos do que quando veio do Barcelona. Está mais preparado. Não digo melhor fisicamente, mas mais confiante no joelho, na mobilidade. É uma opção para jogar. Diria que está a 100 por cento e por isso vai ser convocado», explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Para além de Daniel Bragança, que recupera de lesão grave, só Paulinho está indisponível para o jogo do Jamor.

O Sporting defronta o Casa Pia quatro dias antes da visita à Juventus, para os quartos de final da Liga Europa, mas Ruben Amorim não está preocupado com o efeito que a proximidade do jogo europeu possa ter na mente dos jogadores leoninos neste domingo.

«Não, porque assim não jogam. Os jogadores que desligarem sabem que não jogam o próximo jogo. Do Seba aos jogadores da equipa B. Toda a gente pode jogar com a Juventus. Se não estiverem bem com o Casa Pia, não jogam com a Juventus. Mas isto não é de hoje. Sempre foi assim, eles já sabem com o que contam. Não tenho esse medo. E é um bocado notório o meu estar: tenho a certeza que eles não vão facilitar», afirmou.