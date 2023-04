O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara (3-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Sobre o regresso de Neto aos jogos e a ovação que recebeu] «Os jogadores às vezes não têm só importância pelo que fazem dentro do campo, mas também fora dele. O Neto é um exemplo disso. Mesmo com a idade que tem, cresceu muito, e neste período lesionado foi um exemplo, como recuperou e como cresceu nos níveis físicos. E é importante para os jovens da equipa, o Neto já ganhou muita coisa, tem a vida feita, e ainda tem esta fome. Esta forma de estar é muito importante, principalmente numa equipa com muitos jovens.

[Exibição de Arthur a ala direito] Correspondeu. Acho que fez um jogo muito completo, mesmo nas transições, lembro-me de duas bolas que cortou na defesa.

[Depois do golo ao Arsenal é mais fácil motivar o Pote a jogar no meio-campo?] O Pote quase que joga como um ala, se repararem esteve sempre ao pé do Trincão. Ele tem é de motivar-se a jogar pelo Sporting, nunca perder essa noção. Saiu muito novo para o Wverhampton, não correu bem, voltou ao Famalicão e agora está num clube grande, essa é a motivação. Como disse, há a rotação da equipa e se não estiver motivado, há outros para jogar. Mas ele pareceu-me sempre muito motivado.»