O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara (3-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«O que mais gostei foi da entrada, da forma completa como entrámos. Tivemos uma boa dinâmica ofensiva, mas também uma boa reação, não deixámos o Santa Clara responder. O que menos gostei foi o facto de termos desligado um bocadinho de intensidade e o facto de Santa Clara ter feito muitos remates contra nós, o que não é normal. Os meus jogadores têm de aproveitar e desfrutar dos momentos bons. Não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos mais fáceis, temos de ser melhores e desfrutar mais do jogo.

[A equipa ter-se desligado do jogo não é perigoso] Sobre o jogar a passo, não concordo. O Santa Clara juntou as linhas, isso dificultou-nos as coisas. Sim, baixámos o ritmo, mas não concordo que estivemos a passo. Da mesma maneira que o jogo com o Arsenal, em que não fizemos alterações e estivemos sempre a 200 à hora, não faz a história de uma equipa, este jogo também não. Temos de entender o contexto. É errado? Sim, mas não vou tirar conclusões só com este jogo. É perigoso e não podemos fazer isso, isso é.

[Porque é que os jogadores não aproveitam quando têm este tipo de vantagens?] Se eu soubesse…já falámos tantas vezes, nós avisamos, metemos sempre objetivos. Mas por mais lhe diga é difícil, os miúdos hoje em dia são teimosos. O importante é que ganhámos e não sofremos golos. Foi notório que desligámos um bocadinho, acho que sim.

[Se a época ia ser diferente se tivesse este plantel desde o início e se devia estar a começar agora?] Em relação ao começar agora, isso faz parte do processo, entraram o Diomande e o Tanlongo, mas de resto temos mais ou menos os mesmos jogadores. O que eles precisam é de tempo. Tínhamos uma forma de jogar com o Matheus Nunes, ele foi embora, depois foi o Porro, tivemos sempre de adaptar a equipa. Obviamente que gostaria de começar agora, mas este é o processo normal de uma equipa que mexeu em alguns jogadores nucleares e que está agora a formar uma base novamente. Para mim é natural estarmos melhor.»