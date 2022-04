Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Tondela por 3-1:

«Foi uma primeira parte em que controlámos completamente. Ao contrário um bocadinho da segunda, não permitimos qualquer tipo de transições ao Tondela. Tivemos várias oportunidades e acho que o resultado [0-2] é escasso ao intervalo. Fomos fortes em todos os aspetos do jogo. Na reação, muito bons na variação e mesmo sem um avançado-centro o ataque à área tinha sempre muita gente. Foi uma primeira parte muito completa em que pecam por escasso os números do resultado.

Na segunda parte tentámos chamar o Tondela. O Tondela não veio e nós oferecemos às vezes a bola na pressa de meter a bola entrelinhas e de acelerar o jogo. Permitimos transições que não são normais e não devíamos tê-lo feito, porque estávamos em vantagem e não precisávamos de arriscar. Mas, mesmo assim, foi uma vitória clara e agora é pensar no próximo.»

[Equipa não teve um homem fixo no ataque, mas teve muita mobilidade. Isso deixou-o agradado? Paulinho de fora a pensar no futuro próximo?]

«Foi tudo junto, obviamente. Mas sabíamos que o Tondela ia apresentar uma linha de cinco defesas com os três centrais muito fortes no jogo aéreo. Tentámos tirar as referências à equipa do Tondela e foi isso que aconteceu. Usar muito a mobilidade e não jogar com um avançado fixo. Também o Paulinho, com um amarelo, era menos uma opção contra o Benfica, embora ainda não saiba quem vai jogar contra o Benfica, mas era menos uma opção.

Trabalharam muito bem durante a semana. O Edwards fez uma grande semana, o Pablo [Sarabia] está num grande momento e manteve e o Pote está a crescer e tive de os meter. Eles é que me obrigaram durante a semana a jogar de uma forma diferente.»

[Matheus Reis fora do dérbi. Descuido do jogador ou excesso de zelo do árbitro?]

«Está marcado, está assinalado. É menos uma opção, mas estarão outros jogadores para dar resposta e de certeza que farão um grande jogo.»

[Próximas duas semanas serão decisivas?]

«Acho que não vale a pena estarmos a fazer contas. É focarmo-nos no que temos de fazer: vitória a vitória e olhar muito para os 88 pontos. Se é para o título ou para o segundo lugar, pouco interessa. Fazer 88 pontos é o objetivo. O que tiver de acontecer irá acontecer naturalmente, sabendo que o FC Porto não está a perder pontos. Está muito difícil e está a jogar bem. Portanto, é focarmo-nos nos 88 pontos. Se perdermos algum, é focarmo-nos nos que podemos fazer.»