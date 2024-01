O treinador do Sporting, Ruben Amorim, vê com naturalidade a entrada de investidores nas sociedades dos clubes, revelou o próprio esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

O técnico leonino deu até o exemplo do Sp. Braga, que conta com os donos do Paris Saint-Germain na SAD, mas lembrou que a decisão cabe sempre aos sócios.

«Eu sou só treinador, é difícil falar sobre isso. Mas olhando para o futebol no estrangeiro, obviamente que passa por aí, haver investidores. Já aconteceu no Sp. Braga e vai ajudá-los a crescer», afirmou.

«A parte boa é que a escolha é dos sócios. Sou treinador, o que posso dizer é que vejo isso com alguma naturalidade. Mas repito, é uma escolha de cada clube», acrescentou.

Sobre a próxima temporada, Amorim garantiu que a mesma já está a ser planeada, independentemente da permanência, ou não, do técnico.

«Em relação à próxima época, somos um clube e eu sou uma peça do clube. Obviamente que já estamos a fazer o planeamento da próxima época, tal como no ano passado. Fique ou não fique o treinador, tudo já está a ser muito bem pensado, a estratégia já está montada. Isto não depende só do treinador, depende de muitos departamentos. Em relação ao treinador, é a mesma conversa de sempre: temos de ganhar títulos e depois fazemos essa avaliação», defendeu.