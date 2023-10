O Olivais e Moscavide, da 1.ª divisão distrital da AF Lisboa, é o primeiro obstáculo do Sporting nesta edição da Taça de Portugal.

O adversário é teoricamente acessível para os leões, mas a prática já mostrou o contrário à equipa de Ruben Amorim e não é preciso recuar muito no tempo.

«No ano passado ficámos pelo caminho neta altura com o Varzim, uma equipa de divisões inferiores [n.d.r.: Liga 3]. O Olivais e Moscavide ainda está mais abaixo em termos de divisão, mas é lembrar isso», disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo deste sábado. (...) Se a eliminação da época passada serviu de lição? Obviamente que serviu e falámos sobre isso esta semana», assumiu o treinador do Sporting.

Por isso, garantiu Amorim, os leões vão apresentar em campo com uma equipa competitiva.

A equipa do Olivais e Moscavide não tem nada a perder: está motivadíssima. (...) Os nossos jogadores sabem que se facilitarem num jogo podem não jogar no próximo. Temos de vencer. Ficámos pelo caminho nesta eliminatória da Taça no ano passado. Temos um trabalho a falar e a motivação tem de estar sempre lá, porque estão a lutar por um lugar. Principalmente este ano estão a lutar por um lugar e não podem facilitar.

«Vamos apresentar uma equipa em que claramente, se houvesse jogo para o campeonato, eu poderia apresentar a mesma equipa. Queremos apenas ganhar. Não há qualquer tipo de rotação para mostrar este ou aquele. Obviamente, tivemos o adversário em atenção e temos jogo na quinta-feira, na segunda, e depois na quinta e no domingo. Vamos ter um calendário apertado, toda a gente vai ser utilizada, mas quando olharem para o onze vão poder dizer que esta equipa poderia jogar um jogo de campeonato e seria sempre para vencer», vincou.

«O que posso dizer é que não vou levar os juniores nem os juvenis. Vou levar uma equipa que poderia utilizar claramente no campeonato, porque este jogo é para ganhar. As equipas da primeira divisão não têm nada a ganhhar nestes jogos. Têm tudo a perder. Ganhar é naturalíssimo, perdendo é um problema», acrescentou.

Ruben Amorim aproveitou para lançar uma espécie de alerta interno. Quem facilitar neste jogo, vai pagar a fatura, até porque, observou, a competitividade está mais forte no Sporting em 2023/24. «Os nossos jogadores sabem que se facilitarem num jogo podem não jogar no próximo. Temos de vencer. Ficámos pelo caminho nesta eliminatória da Taça no ano passado. Temos um trabalho a falar e a motivação tem de estar sempre lá, porque estão a lutar por um lugar. Principalmente este ano estão a lutar por um lugar e não podem facilitar.»

A Taça de Portugal é a única prova nacional que o Sporting não venceu com Ruben Amorim e o técnico dos leões vincou a vontade de fazer o pleno. «É uma prova que queremos ganhar. Não porque nunca ganhámos, porque também queremos ganhar o campeonato e as outras provas que já ganhámos. Mas é um momento importante na carreira dos jogadores. (...) Queremos sempre ganhar. É um momento importante na carreira dos jogadores. O dia da final da Taça é algo que todos os jogadores querem viver e estaria a mentir se dissesse que não tínhamos muita vontade de fazer o pleno de competições em Portugal. Temos. Daí, mesmo contra uma equipa da distrital, vamos apresentar uma equipa forte. Queremos muito vencer a prova e que seja já este ano», apontou.