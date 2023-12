O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao FC Porto (2-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«O Eduardo Quaresma não me surpreendeu. Consegue fazer este tipo de jogos quando está concentrado, o que me preocupa é ele manter este nível. Todos os jogadores com talento podem fazer um bom jogo, os jogadores com talento e mentalidade é que podem jogar numa equipa grande. Fico muito feliz por ele, mas como treinador o que me preocupa é o dia de amanhã. O facto de chorar é de alguém que sente muita pressão, depois de anos em que teve dificuldades em Tondela e na Alemanha. Mas o que me preocupa é a forma como vamos gerir a cabeça do Eduardo. Bom jogo, amanhã tem de recuperar e tem de voltar ao mesmo tipo de concentração. Hoje era obrigatório e ele obrigou-se a estar concentrado. Agora, todos os dias, numa equipa grande como Sporting, essa é a minha grande preocupação. Digo ao Edu “bom jogo, mas amanhã há treino.»