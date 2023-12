O Sporting recebeu e venceu o FC Porto por 2-0, esta segunda-feira, em Alvalade, no clássico da 14.ª jornada da I Liga.

Viktor Gyökeres (11m) e Pedro Gonçalves (60m) fizeram os golos que ditaram o resultado do clássico.

O jogo teve ainda a expulsão de Pepe com vermelho direto aos 51 minutos após uma confusão com Matheus Reis, num lance ajuizado pelo árbitro Nuno Almeida após recurso ao VAR.

O clássico teve, também, três golos anulados: o primeiro a Gyökeres (45m) por falta assinalada a Eduardo Quaresma sobre João Mário, um a Evanilson por posição irregular de Taremi (72m) – por 24 centímetros – e outro a Paulinho (90+3m), tendo sido assinalada falta de Bragança sobre Fran Navarro.

Com a vitória, o Sporting assume a liderança isolada, com 34 pontos. O FC Porto mantém os 31 pontos e acaba a jornada no terceiro lugar, também atrás do Benfica, agora segundo classificado, com 33 pontos.