Na antevisão ao jogo com o Raków, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, Ruben Amorim assumiu que este é um momento «crucial» para o Sporting.

Os leões ocupam a segunda posição do grupo, com quatro pontos, a sete da líder Atalanta. O Sturm Grz, terceiro, também tem quatro pontos, enquanto os polacos somam apenas um.

«O bom momento é bom para entrar nos jogos, mas tem de se manter semana a semana ou de três em três dias. Um resultado negativo muda as coisas. Na primeira parte [na Polónia], mesmo com menos um, criámos oportunidades e não deixámos criar. Na segunda parte, notei que a equipa não tinha capacidade de chegar à frente. Foi muito difícil para nós, eles foram muito inteligentes, o treinador deles é muito inteligente. O que quero é a mesma entrega, atitude e concentração, mas com 11 jogadores faz toda a diferença. É muito importante para o primeiro lugar e pela passagem. É um jogo crucial e não há como esconder. Temos de vencer o jogo», sublinhou, em conferência de imprensa, antes de fugir à importância do dérbi com o Benfica, agendado para o próximo domingo.

«Em termos de contas, este é mais crucial do que o de domingo. A nossa prioridade em caso de extrema dúvida é o campeonato, mas entre hoje e domingo, a competição que está a chegar ao fim mais rapidamente e vai ter mais impacto é a deste jogo. Queremos vencer e continuar na Europa, é muito importante para nós. O foco está em apenas vencer este jogo», vincou.

O técnico leonino recusou ainda a ideia de que o Raków é a equipa mais fraca do grupo.

«Não vou dizer nisso, nem que o achasse, que não acho. A 24 horas de jogar contra o Raków, não era muito inteligente dizer que era a equipa mais fraca. Joga num campeonato que não é tão visto. O treinador faz um excelente trabalho, podem não ter o talento individual da Atalanta, mas todas as equipas muito organizadas e que não têm grande responsabilidade podem surpreender. Podemos ganhar qualquer jogo e perder qualquer jogo. No ano passado, éramos o quarto na liga portuguesa e ganhamos ao líder da liga inglesa [Arsenal], a melhor liga. Às vezes, somos menosprezados e não vamos fazer o mesmo. O Raków vai ser enfrentado como se fosse a melhor equipa do mundo. É crucial vencer o jogo de amanhã para não complicar as nossas contas», frisou.

Após um período em que promoveu uma rotação na baliza, Amorim garantiu que o espanhol Antonio Adán vai ser titular esta quinta-feira. «Adán vai ser titular amanhã. Toda a rotação que fizemos estava planeado com o treinador de guarda-redes. Temos um jovem guarda-redes [Franco Israel] que também tem de jogar, mas amanhã o Antonio vai começar.»

Amorim fez também uma atualização do quadro clínico. «O Geny não recuperou, não vai jogar este jogo e só após a paragem das seleções está apto. O Morita não está para este jogo, vamos ver para o próximo. Os outros estão todos aptos. Temos miúdos da formação que vamos levar, porque estes jogos são sempre importantes.»

O Sporting recebe o Raków esta quinta-feira, a partir das 20h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.