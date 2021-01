Com o empate do Benfica nos Açores, o Sporting voltou a abrir uma vantagem de quatro pontos na liderança sobre os dois maiores rivais: os encarnados e o FC Porto.

Ainda assim, Ruben Amorim diz que tem estado pouco atento aos jogos dos dois adversários, até porque o trabalho nos leões é muito.

«Não vi o jogo [Santa Clara-Benfica], soube do resultado no fim. Não dá para tudo, temos muito trabalho, treinos para preparar e ainda a família. Vamos vendo passo e passo, vimos foi vários jogos do Nacional. Se estivermos distraídos com os jogos dos rivais vamos ter problemas», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional.

De resto, o treinador do emblema de Alvalade não concorda que janeiro seja o mês mais decisivo da época: «Todos os jogos valem os mesmos pontos. Ganhámos ao Braga, mas podemos ganhar ao segundo e perder com o último. É tão importante o Benfica e FC Porto como é o Nacional e o Rio Ave. É a nossa forma de estar.»