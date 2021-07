Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Lyon (3-2), em jogo particular de pré-época:

«Fizemos um bom trabalho, conseguimos pôr toda a gente a jogar, está toda a gente preparada para a Supertaça. O Esteves a confirmar-se que foi uma grande contratação, é um excelente talento. Está tudo salvaguardado. Hoje fizemos um bom jogo, podíamos ter feito mais golos. Hoje já estivemos mais preparados fisicamente. Mas sabemos que com o Sp. Braga vai ser muito mais difícil, conhecemos a equipa.

[Teme perder jogadores?] A força dos jogadores está na forma como trabalham. Obviamente que estou preparado para perder jogadores, faz parte do processo, mas tenho de arranjar soluções, por isso é que contratámos muitos miúdos. Chegámos a um ponto em que temos de contratar jogadores mais caros para substituir os que temos, porque têm muita qualidade. Portanto temos de o formar. Sabemos que vamos sofrer mais no processo.

A nossa responsabilidade é maior, mas a nossa ideia não mudou muito. Continuamos a ser uma equipa jovem, que ganhou um campeonato, mas as coisas não mudaram assim tanto. Não é por sermos campeões que ganhamos um estatuto diferente.

[O que fica destas duas semanas?] Os miúdos estão a crescer bem, a formação do Sporting está bem, temo-nos aguentado a não vender os jogadores à primeira proposta, há que enaltecer o trabalho da direção nesse aspeto. O clube está a crescer, mas há que trabalhar porque isto pode mudar de um momento para o outro.»