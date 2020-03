O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Desp. Aves, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

O técnico foi questionado sobre se Wendel pode beneficiar do sistema implementado e se não se arrepende de só ter um ponta de lança.

«Arrependido de só ter um ponta de lança, não. Deixei na mesma três homens atrás, o Mathieu sofreu uma pancada. Por vezes, ate tínhamos lá [na frente de ataque] demasiados jogadores.»

«O Wendel é um jogador rápido a transportar a bola. Hoje ainda tinha Battaglia atrás e mesmo que não recuperasse tinha três centrais. Ele tem uma característica boa que é transportar a bola.»