Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio José Alvalade (jornada 5 da Liga 2023/24):

[Entusiasmo por Gyökeres. Diz para ele estar sempre a correr? Não tem a tentação de dizer ao Gyökeres para não correr tanto?]

«O Viktor tinha vários clubes para onde ir e há que dar mérito a quem o tem. Ao Viana e à ligação com o presidente e a Direção. O mérito é completamente deles e acho bem que os elogiem, porque levam com tanta coisa e acho que merecem esses elogios.

Não digo a ninguém para parar. A única coisa que é obrigatória aqui é correr até à exaustão.»

Tenho orgulho em ver o Viktor correr, como tenho no Marcus [Edwards], porque tinha uns níveis físicos quando vinha do Vitória e todos os anos tem melhorado. O que me interessa é estarem sempre a bater recordes físicos, porque isso mostra que querem crescer. Não digo ao Viktor para parar de correr. Ele quase não para. Joga todos os jogos num campeonato tão longo que parece que há competições europeias. É continuar, porque quando estes jogadores param ainda é pior. Portanto, ele ainda deve estar a correr. É bom sinal [risos].»