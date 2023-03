O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, após eliminar o Arsenal:

[Em Inglaterra dizem que é o novo José Mourinho] «O novo Mourinho... nunca mais vai haver outro Mourinho. Já me mandou mensagem, a dizer que o velho e o novo ainda estão na próxima fase. Não vai haver outro Mourinho. Não me esqueço do que passámos este ano e pode voltar a passar. Há quatro semanas, com o Midtjylland, estávamos a falar de lenços brancos. Foi na eliminatória anterior. Não me iludo nada com isso. Estou muito feliz cá, o meu objetivo é pelo menos ganhar mais um campeonato e não procuro nada, mas não sei o dia de amanhã. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido. Novo Mourinho não vai haver e estou preparado para seguir com o projeto do Sporting.»