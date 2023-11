Ruben Amorim foi este sábado confrontado com as declarações que teve no final da vitória sobre o Farense, a meio da semana, durante as quais referiu que já tinha uma ideia para o que queria no final da época, mas não a iria revelar.

Nesse sentido, foi questionado se foi um erro de comunicação por parte dele.

«Eu acho que não, mas quem sou eu para dizer se tive uma boa comunicação ou não. O que posso dizer, e é a última vez que vou falar disso: eu sempre fui muito taxativo a dizer se fico ou não, e agora não o consigo ser. E não o consigo ser por causa da época passada, não queremos deixar voltar a cair o clube neste padrão de não ganhar nada e parecer que nada se passa», começou por dizer.

«O meu compromisso com o clube é total e quero deixar bem claro: se hoje saísse, não tinha clube nenhum. Ia para casa. Não há nada, não tenho conversas com ninguém, nem há nenhum clube à minha espera. O que eu digo é que não quero que se repita o que aconteceu no ano passado.»

Ruben Amorim não quis, no entanto, garantir que fica no Sporting se ganhar títulos no final desta temporada.

Não quero dizer, estou no meu direito. Mas quero dizer que os jogadores já sabem há muito tempo qual é a minha ideia. Repito: não tenho nada, o meu compromisso com o clube é total, mas o meu futuro depende da conquista de títulos. Tivemos um ano mau e é obrigatório ganhar títulos este ano. A partir daqui podem tirar as vossas ilações», acrescentou.

«Uma parte importante é que eu cumpro os contratos: até aqui ou saí porque acabou a ligação, ou pagaram a cláusula, mas cumpri sempre o que estava nos contratos. Não posso ser tão taxativo agora como fui no passado porque não ganhámos nada na época anterior e não posso deixar que se repita. O Sporting não pode não ganhar títulos e achar que nada se passa. Não sou taxativo apenas por isso: vamos ver como corre esta época e no fim faremos as nossas contas.»