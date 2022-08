Ruben Amorim, treinador do Sporting, não quis falar sobre o mercado de transferências após a derrota leonina frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (3-0). O treinador leonino garantiu estar satisfeito com os jogadores que tem à disposição:

«Matheus Nunes? Isso faz parte do passado. Gostei muito do Morita, a responsabilidade das derrotas é só do treinador. Depois jogou o Pote ali, não teve qualquer influência no resultado. Faltou matar o FC Porto uma vez para se sentirem desconfortáveis.»

Está preocupado com o momento do Sporting? «Não é olhar para a tabela, é ganhar o próximo jogo com o Chaves e ficaremos bem. Preocupado? Nada. Estava mais feliz se tivesse mais pontos, mas olho para a equipa e a equipa cresce. No ano passado entrámos numa ansiedade com apenas três pontos de atraso. O nosso foco tem de ser vencer o Desp. Chaves.»

Faltou ter mais soluções para bater o FC Porto? «Soluções temos, só não deixámos o FC Porto desconfortável em termos de golos, estou satisfeito com os jogadores que tenho.»

Olhos postos no futuro: «Isto é futebol, sabemos do impacto que tem uma derrota com o rival por 3-0. Os timings das jogadas, o Porro meter a mão na bola quando estamos por cima, o Fatawu que teve a oportunidade para a fazer o golo…. O que temos de fazer é ganhar o Chaves e seguir em frente.»