Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à Sport tv após o triunfo sobre o Moreirense, por 2-0:

«Já tínhamos tido algumas oportunidades mesmo com o bloco baixo do Moreirense. Aproveitámos uma segunda bola de um canto e abrimos o marcador. Depois torna-se mais difícil para o adversário que tem de sair mais para roubar a bola. Chegámos ao segundo golo e depois veio o intervalo. Na segunda parte, senti a equipa um bocadinho cansada, não tão ágil a sair com a bola, principalmente nos centrais. O Moreirense também subiu as linhas e deixou três para três na frente. Se na primeira parte tínhamos que chegar à baliza com vários toques, teríamos de entender que bastava dois para lá chegar. Há que jogar de formas diferentes. Não estivemos tão bem na segunda parte, mas tivemos ocasiões, não fizemos golo. Acaba por ser justo, é bom não sofrer golos, podíamos ter feito mais.

[Inácio ficou de fora por síndrome gripal] Foi muito em cima da hora, mas entrou o Feddal para o seu lugar. Têm características diferentes, fez um bom jogo e, portanto, cumpriu o que tinha de fazer. Obviamente, o Inácio está mais rodado e tem uma saída de bola que ajuda neste tipo de jogos, como na primeira parte, mas acabou por tudo correr bem.

[Primeira titularidade de Edwards] Tem umas características que nós não tínhamos, é muito forte a ir para cima, a receber entre linhas e tem muita capacidade de entrar nas defesas e desequilibrar. Foi isso que ele fez. Acho que ainda pode fazer muito mais, mas está num bom caminho. Fez o seu trabalho e vai aproveitando as oportunidades, sabendo que é uma equipa difícil de entrar quando estão todos disponíveis na frente. Adaptou-se muito bem à equipa e vai crescer mais.

[Vantagem de seis pontos sobre Benfica e corrida pelo título] Falei com os jogadores ao intervalo que pouco interessa agora os pontos, nós queremos é jogar bem e ganhar os jogos. O rival, neste caso o FC Porto, precisa de perder, temos o Benfica atrás, sinceramente tudo pode acontecer, porque aconteceu no ano passado. Em Moreira de Cónegos tínhamos 10 pontos de avanço, empatámos no último minuto e tudo começou… o futebol é muito imprevisível. O foco tem de ser jogar cada vez melhor, entender melhor os momentos do jogo, como falámos da primeira parte para a segunda, e ganhar os nossos jogos. Depois, logo se vê.»