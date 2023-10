O treinador do Sporting, Ruben Amorim, foi instado a comentar as ausências de Pote, Paulinho e Nuno Santos das opções de Roberto Martínez e reconheceu que o selecionador nacional tem muitas opções de qualidade à disposição, o que retira espaço a alguns jogadores do plantel leonino.

«Temos gerações onde há mais jogadores para uma certa posição. Fui um jogador muito mais fraquinho que o Pote, mas tive a sorte de fazer mais posições e a nossa geração não era tão forte como a dele. Quero que ele sinta que não são só os números que o levam à seleção, não são só assistências e golos, é o rendimento. Pode haver lesões, ele pode subir ainda mais a forma e ser preciso alguém com as características dele. Estou a metê-lo no máximo de posições para ver se o levam. É uma forma aberta de o selecionador falar, dizer os nomes e as suas razões. Não podia estar mais de acordo. O Pote tem é de melhorar, marcar golos, assistir e correr muito. Pode ser que entre na seleção. A verdade é que nesta Seleção é muito difícil para qualquer jogador entrar», começou por dizer o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

«O mesmo [vale] para o Nuno Santos e Paulinho. É muito difícil. Tiveram azar na geração. Tivessem nascido mais cedo como eu. Têm de trabalhar ao máximo, porque tudo pode acontecer. No futebol é tudo muito rápido», acrescentou.