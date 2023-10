Contratado no último verão, Viktor Gyökeres tem mostrado rendimento nos primeiros meses com a camisola do Sporting, mas até poderia estar no outro lado da Segunda Circular, não fosse a alegada recusa do Benfica ao avançado sueco, em janeiro.

O treinador dos leões, Ruben Amorim, garantiu que apenas soube de propostas de clubes ingleses pelo avançado de 25 anos, ambas no verão.

«Quanto ao Gyökeres, não sei quais são os outros clubes. Vi duas propostas da Premier League, porque o empresário dele nos mostrou. Vi as do verão. O Viana fez um excelente trabalho. Apostámos no Viktor, que deu certo, já apostámos noutros que não deram certo. Não temos mais nem menos olho do que os outros. Acertámos no avançado, isso é claro, pelas características e rendimento. Não interessa quem não conseguiu ou o recusou. Estou muito feliz por o Viana ter conseguido esta excelente contratação, quando combatíamos com clubes que têm muito mais dinheiro que nós», vincou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Boavista.

Gyökeres leva oito golos e uma assistência numa dezena de jogos esta temporada.