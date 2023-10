Franco Israel foi o titular da baliza do Sporting nos dois últimos jogos, a contar para a Taça de Portugal e para a Liga Europa, mas os leões regressam à competição na Liga esta segunda-feira e Ruben Amorim pode voltar a mexer.

Na antevisão ao jogo com o Boavista, da nona jornada do campeonato, o treinador dos leões não revelou o titular, mas explicou as opções anteriores.

«Não vou dizer quem vai jogar, a gestão que estamos a fazer é uma gestão normal dos jogadores. O Franco cresceu muito no ano passado, também fez alguns jogos devido às expulsões do Adán, desta vez foi diferente porque tínhamos o Adán disponível e jogámos com o Franco, mas a escolha para estes dois jogos já estava feita na paragem. Porque observamos a equipa, vemos o que é melhor e já estava pré-estabelecido que ele ia jogar dois jogos e o terceiro íamos ver de acordo com o rendimento. Têm características diferentes, jogam com pés diferentes, a pressão pode vir de um lado diferente e vou deixar isso em aberto», afirmou Ruben Amorim em conferência de imprensa.

O técnico leonino considerou que ter jogado em inferioridade numérica na Polónia não vai afetar o rendimento no Bessa, mas alertou para outros fatores, entre os quais o estado do relvado. Além disse, Amorim deixou elogios ao Boavista pelo arranque de temporada.

«Sabemos o que queremos fazer. O que nos coloca algumas dúvidas é a forma como o Boavista se tem apresentado: com rendimento. É uma equipa que está a atravessar dificuldades financeiras e que mostra um grande caráter, tem um treinador que jogava com três centrais e agora tem uma identidade própria. Vamos enfrentar uma equipa bem trabalhada, com dinâmicas muito boas, que está a fazer um grande campeonato e que não tem pressão nenhuma. Jogam muito bem, têm um estádio difícil e com um ambiente diferente. A equipa do Boavista é muito forte, mas nós estamos preparados», vincou.

O Sporting visita o Bessa esta segunda-feira, pelas 20h15, num jogo que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.