Ruben Amorim garantiu que não quis enviar recados ou indiretas com as palavras que proferiu ao receber o prémio de «Técnico do Ano», da 9ª edição dos Prémios Bento Pessoa.

Nesse momento, o treinador do Sporting afirmou que os leões gostam «de ganhar em campo», sem «pressionar ninguém», mas este domingo, em conferência de imprensa, fez questão de esclarecer a intenção das suas palavras.

«Falo apenas de mim e sinto-me refletido no clube que represento. Não deixei indiretas para ninguém, seria muito pouco inteligente. Mandar indiretas ou deixar recados para alguém só ajuda a atiçar os adversários e sou contra isso. Aquele prémio não era pelo rendimento desportivo da época passada – porque não foi muito brilhante – mas pela forma como abordámos um quarto lugar, de uma forma que não tem sido normal. Estivemos aqui todas as semanas a dizer que tínhamos feito um mau planeamento, que escolhemos mal a equipa e, quanto a mim, foi uma atitude bastante positiva que tivemos quanto ao outro ano. Não tenho nada a dizer sobre os outros clubes, simplesmente acho que o Sporting está com um posicionamento bom. Também disse que ainda não somos perfeitos, que ainda cometemos alguns erros, que ainda nos queixamos da arbitragem fora deste espaço. Temos um passo a dar, mas acho que temos uma atitude positiva e estamos no caminho certo. Estou a dizer que os outros têm uma atitude negativa? Não estou», frisou Ruben Amorim.

O técnico destacou a «forma de encarar os fracassos» do Sporting, que procura não «arranjar bodes expiatórios para aqui e para acolá, que é o mais fácil».

«Nós não somos perfeitos. Também cometemos muitos erros. Mas estamos a tentar ter uma atitude mais positiva no futebol. Se os outros têm ou não, não sei. Estou a falar de mim e do clube que represento. Não quis mandar indiretas a ninguém», concluiu.