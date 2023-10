Ruben Amorim, treinador do Sporting, desvalorizou que Roger Schmidt tenha afirmado que os jogos com o FC Porto são os mais importantes da época do Benfica.

A cerca de duas semanas para o dérbi com os encarnados, na Luz, o técnico dos leões preferiu virar as atenções para o jogo com o Boavista desta segunda-feira.

«Não ouvi as declarações e não sei o tom. Pareceu-me que o treinador do Benfica depois disse que estava a ser irónico. Não ligo nada a isso, foco-me nos nosso jogos. O dérbi é daqui a duas semanas e, se não ganharmos ao Boavista e ao Estrela da Amadora, não estaremos em primeiro lugar. Será importante chegar em primeiro lugar, é sempre importante chegar em primeiro a estes desafios, mas o aliciante é o mesmo. Temos e queremos recuperar a nossa posição. Queremos ganhar amanhã, como teríamos de o fazer caso o Benfica tivesse ganho o jogo. É um jogo normal de campeonato, é muito cedo, mas não só o Benfica, o Sp. Braga também perdeu pontos e nós queremos seguir em frente com a dinâmica de vitórias», disse Amorim, em conferência de imprensa.

[em atualização]