À entrada para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica ainda não pontuou, mas Roger Schmidt garantiu que não encara a partida com a Real Sociedad, marcada para terça-feira, como uma final. Pelo meio, o técnico encarnado ainda deixou uma «bicada» ao FC Porto.

«Os jogos mais importantes do Benfica são sempre contra o FC Porto e ganhámos duas vezes, na Supertaça e na Liga. Amanhã não é uma decisão final, mas percebo, temos grande ambições na Liga dos Campeões e queremos continuar em prova. Na época passada esforçámo-nos para ganhar a Liga e nos qualificarmos para a Liga dos Campeões e agora queremos continuar nesta que é a melhor competição de futebol. É a nossa motivação para jogar neste nível e vamos dar tudo amanhã para ganhar o jogo e ficar numa nova situação no grupo», disse o treinador do Benfica em conferência de imprensa.

