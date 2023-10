Benfica e Real Sociedad têm formas muito parecidas de jogar e colocam praticamente os mesmos problemas aos adversários. São duas equipas que prezam a posse de bola, exercem uma pressão alta e que apostam em ataques rápidos. Roger Schmidt lembra, no entanto, que o Benfica vai jogar em casa e isso pode fazer toda a diferença no determinante jogo da terceira eliminatória da Liga dos Campeões.

«Ao analisarmos a Real Sociedad vemos uma equipa que joga um futebol de alta intensidade, com uma abordagem ao jogo clara em termos táticos, muito boas nas transições. Não importa se perdem a bola, mas quando a ganham têm jogadores que estão sempre disponíveis para os momentos de transição. Vejo uma equipa muito boa, sei muito bem que vamos ter de estar no nosso máximo», começou por enunciar.

Além da forma de jogar, Schmidt destaca também o bom momento da equipa basca. «Eles estão em boa forma, já na temporada passada estiveram muito bem no campeonato, qualificaram-se para a Champions, são uma das melhores equipas de Espanha neste momento e estão muito habituados uns aos outros», acrescentou.

Um jogo em que o «inferno» da Luz pode fazer toda a diferença. «Vai ser difícil, mas temos a vantagem de jogar em casa e sabemos que temos a capacidade para vencer. Será o nosso objetivo para amanhã. Não tivemos um arranque ideal na Champions. É sempre difícil começar a sofrer dois penáltis e um vermelho na Liga dos Campeões, mas temos de saber gerir situações difíceis. Para já, faltam quatro jogos e, se queremos passar à próxima fase, temos de dar a volta a este momento. Contamos com o apoio dos adeptos, com a nossa união e com a nossa qualidade», destacou.

Apesar das duas derrotas no arranque da competição, o treinador vais apostar quase tudo na qualificação do Benfica para os oitavos de final e, enquanto isso for possível, nem quer ouvir falar na possibilidade de cair para a Liga Europa. «Já falei muito sobre isso. O nosso objetivo é passar à fase a eliminar. Podemos consegui-lo sem ter de fazer contas. Se estivermos concentrados, podemos passar à fase seguinte, ainda está nas nossas mãos», referiu ainda.