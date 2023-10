Roger Schmidt não confirmou que Di María possa ser opção para o jogo desta terça-feira frente à Real Sociedad, embora tenha manifestado satisfação pelo argentino ter voltado a treinar, aparentemente sem limitações, tal como Kokçu e Alexander Bah, que também estavam em dúvida para o jogo que pode definir o futuro do Benfica na Liga dos Campeões.

«Em primeiro lugar, estou muito contente por todos terem treinado, o Bah e Kokçu também, são boas notícias. Mas agora tenho de ver com o departamento médico para ver como vamos gerir a situação para amanhã. Não queremos correr riscos, mas é um jogo muito importante. Há a possibilidade de termos todos, talvez no campo, talvez no banco, mas neste momento não posso dar garantias. Queremos que todos estejam bem», limitou-se a adiantar.

Com ou sem Di María, Roger Schmidt acredita que os adeptos do Benfica podem ficar otimistas para o jogo desta terça-feira. «Eles são sempre otimistas e positivos, temos é de mostrar desde o início que devem ter essa atitude. Para eles estarem a esse nível, nós também temos de jogar o nosso melhor também. Depois há também a questão da forma dos jogadores. Nem tudo está a cem por cento, houve algumas alterações nos últimos jogos, mas amanhã precisamos de todos, tanto dos que vão jogar de início, como os que vão ficar no banco. Amanhã temos de estar preparados para dar tudo, é isso que tenho visto nos treinos, agora temos de o colocar em prática no jogo», comentou.